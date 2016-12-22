Минвостокразвития предложило упростить получение гражданства инвесторами

Минвостокразвития опубликовало законопроект, упрощающий получение российского гражданства лицам, инвестирующим в развитие Дальнего Востока. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно тексту законопроекта, инвесторы, вложившие в развитие Дальнего Востока не менее $10 млн, могут получить гражданство, минуя процедуру предоставления вида на жительство. Иностранным инвесторам, желающим стать российскими гражданами, предлагается четыре пути вложений в экономику Дальнего Востока: инвестиции в капитальное строительство, приобретение недвижимости, приобретение акций в хозяйственных товариществах и обществах, а также иные схемы инвестирования, предусмотренные постановлением правительства.

В законопроекте подчеркнуто, что иностранные инвесторы должны совершить свои вложения не менее чем за два года до подачи заявления на получение гражданства России.

После получения гражданства иностранный инвестор обязан владеть активами, в которые он сделал вложения, не менее трех лет. В случае невыполнения условий инвестор лишается гражданства.

Ранее сообщалось, что в начале сентября президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума предложил упростить получение российского гражданства инвесторам, вкладывающим в развитие Дальнего Востока не менее $10 млн.

В мае 2016 года были введены изменения в порядок получения российского гражданства иностранными инвесторами. Согласно поправкам в Федеральный закон №124-ФЗ, на упрощенную процедуру получения гражданства России могут претендовать иностранные инвесторы, доля которых в уставном капитале работающей на территории России организации составляет не менее 10% на протяжении трех лет перед подачей заявления. Сам же уставной капитал такого юрлица должен быть не менее 100 млн руб., а сумма уплаченных им за три года налогов не может быть меньше 6 млн руб. (около $104 тыс.).