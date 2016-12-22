В Сочи произошло землетрясение

В Лазаревском районе Сочи землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Согласно предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Землетрясение было зафиксировано в 6:35 мск. Единая геофизическая служба РАН уточнила ТАСС, что оно произошло в 15 км от сочинского поселка Лазаревское на глубине 2 км.

В 2016 году в Краснодарском крае была зафиксирована максимальная за последние пять лет сейсмоактивность. По словам и.о. начальника регионального ГУ МЧС Ивана Коллонтай, всего за пять лет в крае произошло более 70 сейсмособытий.

В МЧС тогда утверждали, что ​наиболее сейсмоопасными районами на Кубани являются Черноморское побережье (район городов Анапа — Новороссийск — Геленджик — Туапсе — Сочи и поселка Красная Поляна), зона развития Краснодарского (Краснодар, Тимашевск, Кореновск) и Белореченского (Хадыженск и Майкоп) диагональных разломов, а также пограничная зона со Ставропольским поднятием в районе городов Армавир — Ставрополь.