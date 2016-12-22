Новосибирские депутаты запретили животным лаять и выть по ночам

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили в первом чтении две поправки в областной закон, согласно которым за «действия домашних животных, производящих шум», могут быть наказаны их владельцы. Об этом сообщается на сайте заксобрания.

В ходе сессии 28 сентября были приняты поправки в закон от 28 марта 2016 года «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области» и от 14 февраля 2003 года «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Изменения вступят в силу после подписания губернатором.

Как следует из текста поправок, шум, производимый домашними животными, нарушает тишину и покой граждан в ночное (с 22:00 до 7:00 в рабочие дни, с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни) и дневное (с 13:00 до 14:00) время.

Если поправки будут приняты, владельцев домашних животных могут оштрафовать на 3 тыс. руб. за совершение правонарушения впервые, а за повторное — на 5 тыс. руб. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа составит 70 тыс. руб.

Депутат областного Законодательного собрания Игорь Нестеренко рассказал РБК, за что владельцы домашних животных понесут ответственность. «Ответственность наступает не за то, что собачка лает, а за то, что владелец не принимает никаких мер, чтобы это прекратить. К примеру, он может запереть ее в ночное время в конуру со звукоизоляцией», — пояснил он.

По словам Нестеренко, поправки к закону решили принять, потому что «граждане все чаще жалуются на действия соседей». Кроме того, отметил он, по всей России принимаются меры по обеспечению тишины в ночное время.

30 января 2013 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, предусматривающий штрафы за нарушение тишины в выходные и праздничные дни с 07:00 до 12:00. Документ получил неофициальное название «закон о топоте котов».



Запирать животное на ночь в конуре с точки зрения зоопсихологии негуманно, заявил РБК вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. «Животные чего-то боятся — начинается лай или вой. Это, прежде всего вопросы воспитания и дрессировки, необходимо приучать животное оставаться одному», — отметил он. Горячев считает, что попытка «простого решения» приводит лишь к усугублению проблемы. «Вряд ли с точки зрения значимости и статистики к этому [шуму домашних животных] есть большой интерес», — добавил он.