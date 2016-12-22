АЛРОСА подарила Гохрану алмаз «Иван Тургенев»
Общество, 12:41
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АЛРОСА подарила Гохрану алмаз «Иван Тургенев»
Компания «АЛРОСА» передала Гохрану в госфонд драгметаллов и драгкамней алмаз «Иван Тургенев» в 102,75 карата, сообщили «Интерфаксу» в компании.
Алмаз «Иван Тургенев» относится к категории уникальных. Его учетная стоимость — $2,25 млн (130,64 млн руб.).
К уникальным относятся алмазы более 50 карат. Решение о включении алмазов в подобную категорию принимает комиссия Минфина.
В мае на Айхальском горно-обогатительном комбинате в Якутии добыли алмаз массой 83,5 карата. Кристалл в форме октаэдра был найден на обогатительной фабрике трубки «Юбилейная».
АЛРОСА владеет 29% мировой добычи алмазов. В России добывается более 95% сырья. Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в семь раз и составила 148,7 млрд руб.