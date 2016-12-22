РСТ заявил об отсутствии самолетов для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа»

В России не осталось свободных самолетов для вывоза клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа», оказавшихся за рубежом, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тюрина отметила, что стоимость вывоза туристов только половины пострадавших туроператоров обойдется примерно в 600 млн руб. Кроме финансового, существует, по словам Тюриной, и технический аспект. «Не менее острый вопрос — отсутствие в России свободных бортов. Найти их сейчас можно только на зарубежном рынке, в частности, турецком», — подчеркнула она.

«Направлять за туристами самолеты «ВИМ-Авиа» не имеет смысла — они могут быть задержаны в Турции за долги, так что эти деньги вообще пропадут», — заключила она.

Тюрина добавила, что, пока нет возможности вывезти туристов, их пребывание оплачивается туроператорами.

25 сентября туроператоры предупредили о проблемах с вывозом туристов из-за рубежа по причине проблем с «ВИМ-Авиа». В РСТ тогда добавили, что вывезти нужно от 50 тыс. до 80 тыс. отдыхающих, а всего у авиакомпании есть обязательства перед 190 тыс. пассажиров. 26 сентября Росавиация согласовала выделение около 200 млн руб. для компенсации затрат авиакомпаниям, которые согласились выполнить перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» на внутренних направлениях. 27 сентября стало известно о проблемах с вывозом туристов из Крыма.