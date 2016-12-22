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РСТ заявил об отсутствии самолетов для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа»
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РСТ заявил об отсутствии самолетов для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 10:44
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РСТ заявил об отсутствии самолетов для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа»

В России не осталось свободных самолетов для вывоза клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа», оказавшихся за рубежом, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тюрина отметила, что стоимость вывоза туристов только половины пострадавших туроператоров обойдется примерно в 600 млн руб. Кроме финансового, существует, по словам Тюриной, и технический аспект. «Не менее острый вопрос — отсутствие в России свободных бортов. Найти их сейчас можно только на зарубежном рынке, в частности, турецком», — подчеркнула она.

«Направлять за туристами самолеты «ВИМ-Авиа» не имеет смысла — они могут быть задержаны в Турции за долги, так что эти деньги вообще пропадут», — заключила она.

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Тюрина добавила, что, пока нет возможности вывезти туристов, их пребывание оплачивается туроператорами.

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25 сентября туроператоры предупредили о проблемах с вывозом туристов из-за рубежа по причине проблем с «ВИМ-Авиа». В РСТ тогда добавили, что вывезти нужно от 50 тыс. до 80 тыс. отдыхающих, а всего у авиакомпании есть обязательства перед 190 тыс. пассажиров. 26 сентября Росавиация согласовала выделение около 200 млн руб. для компенсации затрат авиакомпаниям, которые согласились выполнить перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» на внутренних направлениях. 27 сентября стало известно о проблемах с вывозом туристов из Крыма.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Теги: самолеты , «ВИМ-Авиа» , авиапассажиры
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