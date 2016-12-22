В Китае из-за дождей эвакуировали около 30 тыс. человек

По меньшей мере пять человек погибли, еще четверо пропали без вести в китайском городе Анькан после сильного дождя. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Xinhua.

По данным городского штаба по борьбе с наводнениями, местные власти эвакуировали более 27 тыс. жителей. «Дождь повредил не менее 2000 домов и более 12 тыс. га сельскохозяйственных культур. Экономические потери превысили $80 млн». — сказано в сообщении.

Ранее в китайской провинции Цзилинь в результате ливня погибли 17 человек. Как сообщало агентство Xinhua, в этом районе наблюдалось масштабное повышение уровня воды, в борьбе с наводнениями участвовали 32 тыс. человек.