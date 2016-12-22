На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб

На северо-востоке Мексики в городе Тампико из дождевого облака вместе с каплями воды выпали рыбы. Об этом в Facebook сообщает Управление гражданской обороны штата Тамаулипас.

«Любопытно. В Тампико прошел небольшой дождь с небольшими рыбами, которые буквально упали с неба», — сказано в сообщении.

Как правило, большинство проявлений такого дождя наблюдается после штормов, чаще всего — после смерча. Ранее возле западного побережья Мексики сформировался тропический шторм Пилар, скорость ветра которого достигает 72 км/ч.