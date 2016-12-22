В Мексике ущерб от землетрясений оценили в $2 млрд

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что необходимо перераспределить средства бюджета страны из других сфер и направить их на усилия по восстановлению городов Мексики после землетрясений. Об этом сообщает Reuters.

По словам Ньето, в результате стихийного бедствия были повреждены как минимум 150 тыс. домов. «Сегодня реконструкция зданий нуждается в дополнительных ресурсах, и это должно быть отражено в обсуждении президентского бюджета в следующем году», — сказал президент в ходе пресс-конференции с министрами, которые дали предварительную оценку ущербу в размере $2 млрд.

Одно из крупнейших землетрясений магнитудой 7,1 произошло 19 сентября в 98 км юго-западнее города Пуэбло-де-Сарагоса на юге республики. После этого были зафиксированы еще 11 подземных толчков магнитудой до 4,0. В результате, по последним данным, число жертв составило свыше 300 человек.