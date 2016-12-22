Трамп согласился сократить корпоративные налоги в США до 20%

Американский президент Дональд Трамп согласился на сокращение корпоративных налогов в США до 20%, сообщает Los Angeles Times.

«Это возможность, которая дается раз в год, чтобы наконец предложить исторические налоговые льготы для американского народа», — сказал Трамп. Он уточнил, что ввести нововведения правительство сможет к концу 2017 года.

Как отмечает Los Angeles Times, новый законопроект о налогах «противоречив»: с одной стороны, Трамп намерен сократить налоги для бизнеса, что в целом помогает налогоплательщикам с высоким доходом. Но он также сообщал и о том, что «значительного сокращения» налогов для состоятельных американцев «не будет».

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Белого дома, Трамп предлагает более низкие налоговые ставки для американских семей «среднего класса»; для малого бизнеса, что, в свою очередь, «даст толчок миллионам американских предприятий и фермерских хозяйств»; а также снижение ставок корпоративного налога.

«Предлагаем сократить количество налоговых категорий с 12-ти до трех: 12%, 25% и 30%», — сказано в сообщении. Ставку корпоративного налога предлагается понизить до 20%. Сейчас подоходная шкала шестиступенчатая — от 10 до 39,6%.

В апреле Дональд Трамп предлагал провести налоговую реформу, сократив максимальную ставку корпоративного налогообложения до 15%. Ранее ставка налога составляла 39,6%. Предполагалось, что налог в 15% должен быть наложен на прибыль так называемых компаний сквозного налогообложения.