В Афганистане армия США ошибочно нанесла удар по мирным жителям

В Афганистане американская авиация при отражении атаки боевиков ошибочно нанесла удар по мирным жителям. Об этом говорится в заявлении ​штаба операции «Решительная поддержка» в Facebook.

«Во время неудачного нападения боевики произвели несколько выстрелов по армии штаба из минометов вблизи международного аэропорта», — сказано в сообщении. Силы США нанесли ответный авиаудар, одна из ракет «сработала неправильно», в результате чего погибли мирные жители.

«Решительная поддержка» глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред», — говорится в сообщении. В штабе добавили, что силы коалиции принимают все меры предосторожности, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, несмотря на то, что боевики «намеренно выбирают» места большого скопления мирных жителей.

По факту применения неисправных боеприпасов начато расследование. Как сообщает Reuters, боевики открыли огонь по аэропорту во время прибытия в Кабул министра обороны США Джеймса Мэттиса. По данным агентства, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Информация о пострадавших уточняется.