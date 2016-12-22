Промсвязьбанк покинул финансовый директор Мамакин

Зампред правления и руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка Владимир Мамакин покинул кредитную организацию. Об этом сообщила пресс-служба Промсвязьбанка в ответ на запрос Bloomberg.

В пресс-службе отказались комментировать причины ухода Мамакина. По словам источника портала Finanz.ru, в последний раз зампред правления банка вышел на работу 22 сентября. Он добавил, что Мамакин ушел с поста зампреда правления из-за «турбулентности» в банковском секторе после того, как Банк России принял решение провести санацию «ФК Открытие» и Бинбанка при помощи Фонда консолидации банковского сектора.

После начала санации совладелец Бинбанка Михаил Шишханов решил покинуть совет директоров нефтяной компании «РуссНефть». По данным источника РБК, он продал свои активы в группе «Сафмар», в которую входит и «РуссНефть».

Сегодня 27 сентября стало известно, что компания Шишханова «Регион-Инвест» передала по сделке РЕПО принадлежащие ей акции «РуссНефти», а также три серии рублевых облигаций Бинбанка и бонды «Диджитал Инвест» в залог Промсвязьбанку. Ценные бумаги были заложены лишь на два дня. Ставка по операциям составила 13,65%, а дисконт по бумагам — до 20%.

В частности, были переданы 10,833 млн обыкновенных акций (3,68% уставного капитала) «РуссНефти» за 5,1 млрд руб., три серии облигаций Бинбанка (3 млн бумаг серии БО-07 на 3,01 млрд руб., 2,9 млн облигаций БО-02 на 2,23 млрд руб. и 1,5 млн БО-06 на 1,5 млрд руб.), а также 3,5 млн бондов компании «Диджитал Инвест» за 2,66 млрд руб. Общая сумма средств по бумагам составила 14,5 млрд руб. Агентом по сделке РЕПО выступил Бинбанк.

Мамакин занимал пост зампредседателя правления и руководителя блока «Финансы» с сентября 2015 года. С февраля 2015 года он был советником правления по финансовым вопросам, а затем стал руководителем блока «Финансы». С 2008 по 2014 год Мамакин работал зампредом правления Связь-Банка. В 2003 году занимал пост финансового директора Сбербанка.