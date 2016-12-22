Общую кредиторскую задолженность «ВИМ-Авиа» оценили в 7 млрд руб.

Общая кредиторская задолженность авиакомпании «ВИМ-Авиа» составляет около 7 млрд руб. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает корреспондент РБК.

«У авиакомпании [«ВИМ-Авиа»] есть шесть банков-кредиторов, ведущий банк-кредитор — «Зенит». Общая кредиторская задолженность перед кредиторами составляет около 7 млрд руб.», — заявил Нерадько. Он отметил, что Росавиация провела экстренное совещание по данному вопросу с кредиторами «ВИМ-Авиа», во время которого владелец авиакомпании сообщил «об утрате интереса к ведению авиационного бизнеса».

Нерадько также добавил, что самолеты «ВИМ-Авиа» арестовали за долги в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа. Глава Росавиации не уточнил число авиалайнеров. Ранее «ВИМ-Авиа» попросила государство оказать авиакомпании поддержку в размере 800–840 млн руб., для того чтобы доставить пассажиров в места назначения. Также в авиакомпании заявили о необходимости выпуска трех самолетов из Антальи, а также возврата в строй еще пяти-шести лайнеров, имеющихся в распоряжении «ВИМ-Авиа».

Также помочь «ВИМ-Авиа» с перевозкой пассажиров согласились семь российских авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». Для реализации этого плана государство выделит 200 млн руб. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, общий долг компании варьировался от 3 млрд до 10 млрд руб.

«ВИМ-Авиа» 25 сентября объявила о прекращении чартерных рейсов, а также о планах ввести внешнее антикризисное управление. Вместе с тем против руководства «ВИМ-Авиа» возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Должностные лица подозреваются в получении 1 млн руб. за продажи билетов, учитывая, что они знали об отсутствии средств на закупку топлива и выполнения обязательств перед пассажирами.

27 сентября стало известно, что владельцы авиакомпании Рашид Мурсекаев и его супруга Светлана покинули Россию и улетели в Стамбул.