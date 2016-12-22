СМИ узнали об уходе Шойбле с поста главы Минфина ФРГ

Новым спикером парламента Германии станет министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в бундестаге.

По данным источников, с этой инициативой выступили председатель консервативного блока канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) Фолькер Каудер и руководитель региональной группы ХДС/ХСС Александр Добриндт. Шойбле выразил свою готовность стать спикером, отмечают источники.

Кроме того, Каудер вместе с Меркель лично просили Шойбле возглавить парламент, что, по их мнению, «будет иметь большое значение перед приходом [ультраправой партии] «Альтернатива для Германии» в бундестаг». Шойбле является членом немецкого парламента с 1972 года.

Премьер-министр Баварии и экс-председатель ХСС Эдмунд Штойбер также выступил за кандидатуру Шойбле в качестве спикера бундестага. «Вольфганг Шойбле олицетворяет все качества, необходимые для стабильности и сплоченности нашей страны в такое бурное время», — заявил Штойбер в беседе с Bild. По данным издания, министр финансов Германии вступит в новую должность 17 октября 2017 года.

На прошедших 24 сентября выборах в бундестаг победил блок ХДС/ХСС. Он получил 246 из 709 мест в парламенте. Социально-демократической партии Германии (СДПГ) досталось 153 мандата.

Впервые прошедшая в бундестаг ультраправая партия «Альтернатива для Германии» получит 94 места. Свободная демократическая партия займет 80 мест, еще 67 мандатов отойдут «Зеленым». Также 69 мест получила Левая партия.

Прошедшие выборы стали одними из худших за последние несколько десятков лет для ХСС/ХДС. Блок получил 33% голосов — на 8% меньше, чем в 2013 году. Меньшее количество голосов досталось консервативному блоку лишь в 1949 году, тогда за них проголосовал 31% избирателей.