В Росгвардии назвали «давней традицией» покупку хрустальных погон

Как пояснили РБК в Росгвардии, изготовленные из хрусталя погоны — это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство из которых отдали служению стране более 30 лет.

«Вручение символических погон является давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении своих высших офицеров. Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам», — сообщили РБК в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Ранее 27 сентября на сайте госзакупок было размещено объявление о проведении тендера на закупку более сотни пар хрустальных погон на сумму около 582 тыс. руб. Объявление разместила Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Оплата за изделия будет производиться из федерального бюджета.

Ведомство намерено приобрести две пары хрустальных погон для генерал-полковников (три звезды), 22 пары хрустальных погон для генерал-лейтенантов (две звезды) и 80 пар хрустальных погон для генерал-майоров (одна звезда). Погоны должны быть в подарочной упаковке, обитой бордовым бархатом и имеющей «механизм открытия верхней крышки».

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный», — указывается в объявлении.