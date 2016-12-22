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Суд обязал Сбербанк выплатить ЛУКОЙЛу 354 млн руб. за «Красные баррикады»
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Суд обязал Сбербанк выплатить ЛУКОЙЛу 354 млн руб. за «Красные баррикады»
Бизнес, 18:05
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Суд обязал Сбербанк выплатить ЛУКОЙЛу 354 млн руб. за «Красные баррикады»

Астраханский арбитражный суд постановил взыскать со Сбербанка 354,5 млн руб. в пользу «дочки» ЛУКОЙЛа, компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» по банковской гарантии. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить требование истца в полном объеме. С ответчика взыскивают 354 млн 585 тыс. руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 200 тыс. руб.», — заявили в суде.

Изначальная сумма по иску составляла 507,4 млн руб., но на заседании 27 сентября «дочка» ЛУКОЙЛа снизила сумму до 354,5 млн руб. В качестве третьих лиц по делу проходили судостроительный завод «Красные баррикады» и его гендиректор Александр Ильичев. В ТАСС отметили, что их представители не явились в суд.

Ранее ЛУКОЙЛ заключил договор подряда со Сбербанком на строительство объектов инфраструктуры для месторождения им. Филановского на Каспии. ЛУКОЙЛ также выделил средства для «Красных баррикад», которые обязались выполнить условия договора под гарантии Сбербанка. Однако работы так и не были проведены.

В июле Астраханский арбитражный суд обязал Сбербанк выплатить ЛУКОЙЛу 147,6 млн руб. по аналогичному иску. В марте суд также постановил взыскать со Сбербанка 539,9 млн руб. в пользу ЛУКОЙЛа по делу «Красных баррикад». Тогда же гендиректор «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефти» Николай Ляшко сообщал, что судостроительный завод задолжал компании около 1 млрд руб.

Теги: Сбербанк , ЛУКОЙЛ , Суд , Каспий , «Красные баррикады»
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