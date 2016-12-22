В Госдуме потребовали отставки Мединского из-за «Матильды»

Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») предложил депутатам потребовать отставки министра культуры Владимира Мединского из-за скандала вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом депутат заявил в Госдуме на заседании межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей, передает корреспондент РБК.

«Я полагаю, чтобы признали работу нашей группы, во-первых, надо обратиться по всем фактам [нарушений Учителя] не от лица одной Поклонской, а от всех коллег — я готов первый поставить подпись — и возбудить уголовное дело. Во-вторых, потребовать отставки министра культуры Мединского», — сказал парламентарий.

Ранее, 13 сентября, Мединский потребовал, чтобы правоохранительные органы пресекли давление на кинотеатры, в которых планируют показывать «Матильду». Министр назвал попытки давления «беззаконием и цензурой, которые впрямую запрещены Конституцией РФ». По словам Мединского, его «чаша терпения переполнена». Также министр культуры попросил главу МВД Владимира Колокольцева обеспечить безопасность показа «Матильды».

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» 12 сентября сообщила, что отказывается от проката «Матильды» из-за «неправомерных действий со стороны противников фильма» и «участившихся угроз в адрес кинотеатров».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление Мединского, сказав, что кинотеатры имеют право отказаться от показа «Матильды» и это не будет цензурой. Поклонская также потребовала отозвать прокатное удостоверение у фильма, поскольку общество негативно реагирует на него.