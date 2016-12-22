В Госдуме потребовали отставки Мединского из-за «Матильды»

Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») предложил депутатам потребовать отставки министра культуры Владимира Мединского из-за скандала вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом депутат заявил в Госдуме на заседании межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей, передает корреспондент РБК.
«Я полагаю, чтобы признали работу нашей группы, во-первых, надо обратиться по всем фактам [нарушений Учителя] не от лица одной Поклонской, а от всех коллег — я готов первый поставить подпись — и возбудить уголовное дело. Во-вторых, потребовать отставки министра культуры Мединского», — сказал парламентарий.
Ранее, 13 сентября, Мединский потребовал, чтобы правоохранительные органы пресекли давление на кинотеатры, в которых планируют показывать «Матильду». Министр назвал попытки давления «беззаконием и цензурой, которые впрямую запрещены Конституцией РФ». По словам Мединского, его «чаша терпения переполнена». Также министр культуры попросил главу МВД Владимира Колокольцева обеспечить безопасность показа «Матильды».
Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» 12 сентября сообщила, что отказывается от проката «Матильды» из-за «неправомерных действий со стороны противников фильма» и «участившихся угроз в адрес кинотеатров».
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление Мединского, сказав, что кинотеатры имеют право отказаться от показа «Матильды» и это не будет цензурой. Поклонская также потребовала отозвать прокатное удостоверение у фильма, поскольку общество негативно реагирует на него.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.