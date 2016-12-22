Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,48 57,92 EUR Нал. 68,74 68,06 USD Бирж. 58,13 +0,31 EUR Бирж. 68,21 +0,07 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4077,40 +193,45 ММВБ 2075,41 +0,21% РТС 1124,71 -0,23% Brent 57,93 -1,13% DJIA 22295,37 +0,05% Nasdaq 6417,36 +0,58% FTSE 7321,13 +0,49%
В Госдуме потребовали отставки Мединского из-за «Матильды»
Лента новостей
В Тверской области убегавший от контролеров заяц выпал из поезда 17:44, Общество В Госдуме потребовали отставки Мединского из-за «Матильды» 17:35, Общество Сергей Лавров назвал мужественной игру «Спартака» в матче с «Ливерпулем» 17:30, Спорт В Саратове уволили всех глав территориальных избирательных комиссий 17:29, Политика Подозреваемый в махинациях с биткоинами Винник заочно арестован в России 17:27, Общество Глава «Ростеха» заявил о необходимости банкротства «Тракторных заводов» 17:22, Бизнес Суд приговорил замглавы крымского меджлиса к двум годам колонии 17:15, Политика Крупнейший строительный холдинг Минобороны сменит гендиректора 17:06, Политика Экс-премьер СССР получил удостоверение сенатора 17:03, Политика Путин наказал главу Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» 16:55, Общество Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги за €60 млн 16:52, Бизнес МИД России ответил на претензии США по договору об открытом небе 16:50, Общество В Думе предложили лишить денег фильмы с «низвержением» духовных ценностей 16:47, Политика Поклонская усомнилась в существовании православного экстремизма 16:42, Общество Дело о пытках в полиции Казани дошло до суда спустя пять лет 16:37, Общество ФСБ подтвердила обнаружение тела Доку Умарова 16:32, Политика Власти Ирака собрались забрать у курдов нефть и аэропорты 16:32, Политика Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией 16:24, Политика В Таиланде экс-премьер заочно получила пять лет тюрьмы за халатность 16:21, Политика Москва назвала адреса первых 12 домов для переселенцев из хрущевок 16:14, Недвижимость Глава комитета Госдумы упрекнул Дурова в применении двойных стандартов 16:11, Политика Как овладеть навыками ведения переговоров 16:09, РБК и Mitsubishi Electric Еврокомиссия оштрафовала Scania на €800 млн за картельный сговор 16:03, Бизнес Путин поучаствовал в уничтожении последнего в России килограмма химоружия 16:03, Общество Полиция Испании рассказала об операции «Олигарх» против «русской мафии» 16:02, Общество Суд отказался досрочно освободить мать Сергея Цапка 15:52, Общество Глава Совета Федерации потребовала от Росавиации ответить за «ВИМ-Авиа» 15:51, Общество Рынок без сопротивления: как сверхпроводники меняют энергетику 15:26, Мнение
В Госдуме потребовали отставки Мединского из-за «Матильды»
Конфликт вокруг «Матильды», 17:35
0
В Госдуме потребовали отставки Мединского из-за «Матильды»

Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») предложил депутатам потребовать отставки министра культуры Владимира Мединского из-за скандала вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом депутат заявил в Госдуме на заседании межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей, передает корреспондент РБК.

«Я полагаю, чтобы признали работу нашей группы, во-первых, надо обратиться по всем фактам [нарушений Учителя] не от лица одной Поклонской, а от всех коллег — я готов первый поставить подпись — и возбудить уголовное дело. Во-вторых, потребовать отставки министра культуры Мединского», — сказал парламентарий.

Ранее, 13 сентября, Мединский потребовал, чтобы правоохранительные органы пресекли давление на кинотеатры, в которых планируют показывать «Матильду». Министр назвал попытки давления «беззаконием и цензурой, которые впрямую запрещены Конституцией РФ». По словам Мединского, его «чаша терпения переполнена». Также министр культуры попросил главу МВД Владимира Колокольцева обеспечить безопасность показа «Матильды».

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» 12 сентября сообщила, что отказывается от проката «Матильды» из-за «неправомерных действий со стороны противников фильма» и «участившихся угроз в адрес кинотеатров».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление Мединского, сказав, что кинотеатры имеют право отказаться от показа «Матильды» и это не будет цензурой. Поклонская также потребовала отозвать прокатное удостоверение у фильма, поскольку общество негативно реагирует на него.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Госдума , Владимир Мединский , «Матильда»
Главное
Путин наказал главу Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» Общество
Материалы по теме
Вдова племянника Николая II заявила об авторских правах на «Матильду» Общество
МВД возбудило дело из-за попыток сорвать показ «Матильды» Общество
Лидер «Святой Руси» задержан за давление на кинотеатры из-за «Матильды» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку