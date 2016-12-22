СБУ помешала закупке российских школьных автобусов для Луганской области

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла закупку российских школьных автобусов для Луганской области за счет украинских бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

По данным сотрудников ведомства, тендерный комитет одного их районных отделов образования объявил процедуру открытых торгов по закупке школьных автобусов на сумму 1,4 млн. гривен (около $55 тыс.).

Оба участника конкурса представили свои предложения по закупке автобусов, изготовленных в России, указывается в сообщении. Название компании-изготовителя не уточняется. Для участия в тендере транспортные средства были «косметически модифицированы для отображения другой марки в документации».

В СБУ подчеркнули, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в апреле 2017 года наложил санкции на российское предприятие по производству автобусов сроком на три года и запретил государственным предприятиям закупать у него технику.

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о применении санкций против ряда физических и юридических лиц. Санкции были введены против 468 российских и украинских компаний и 1228 физических лиц. В частности, санкции предполагают запрет на въезд на Украину, использование имущества и ведение деятельности на территории страны. Также под запрет попало выполнение экономических и финансовых обязательств на Украине для попавших в санкционный список лиц.

Так, санкции были наложены на украинскую дочку российской «Лаборатории Касперского», несколько российских банков, авиакомпаний и СМИ. Также под санкции попала «дочка» оператора сотовой связи МТС «Энвижн Групп» и связанные с ней «Энвижн-Украина», «Энвижн-Холдинг» и «Энвижн-Активы». Кроме того, санкции были введены против Mail.Ru Group и ее украинского дочернего предприятия «Мейл.РУ Укра їна», сервисы Mail.ru и соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».