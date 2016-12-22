В Саратове уволили всех глав территориальных избирательных комиссий

Главы всех территориальных избирательных комиссий (ТИК) Саратова уволены из-за нарушений на прошедших региональных выборах. Об этом на заседании ЦИК России заявил глава избиркома Саратовской области Павел Точилкин, передает «Интерфакс».

«Мы провели детальный анализ и буквально вчера нами были приняты решения об освобождении от обязанностей председателей территориальных комиссий города Саратова, всех без исключений», — сказал Точилкин.

Он пояснил, что это решение было принято с учетом поступавших жалоб. По словам Точилкина, данное решение было принято, чтобы при подготовке выборов президента учесть все моменты, которые возникали в единый день голосования.

«И еще, помимо тех шести председателей, что были сняты, нами приняты решения по четырем ТИК в области. В том числе в Пугачевском районе, Балаково, Аркадакском», — добавил глава саратовского избиркома, отметив, что в ближайшее время он рассмотрит вопрос с увольнением глав еще 50 ТИК.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по итогам выборов в Саратовской области было зарегистрировано более 80 жалоб.

Мэр Саратова Валерий Сараев из-за вопросов к организации выборов в середине сентября ушел в отставку. «В связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября, глава города Саратова принял решение уйти в отставку. Валерий Сараев посчитал, что тут есть часть его вины, поэтому ушел в отставку», — заявил тогда врио губернатора Валерий Радаев.

За день до этого, 10 сентября, стало известно о потасовке на избирательном участке в Саратове. Сообщалось, что один из членов комиссии потребовал предоставить ему данные, выходившие за рамки его полномочий. После того как ему отказали предоставить информацию, он устроил драку. Тогда Точилкин заявил, что потасовка никак не повлияла на ход голосования.