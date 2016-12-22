Поклонская усомнилась в существовании православного экстремизма

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Наталья Поклонская заявила, что православного экстремизма не существует. Об этом она сообщила на заседании комиссии Госдумы по защите христианских ценностей, передает корреспондент РБК.

Депутат рассказала, что в ее адрес поступило «более сотни тысяч обращений граждан» с призывом не допустить показа фильма «Матильда». Часть ящиков с обращениями на заседании продемонстрировали помощники депутата. «Это живые люди, наши избиратели. Не бывает православного экстремизма. Это люди, которые действуют в соответствии с законом», — сказала она.

Также Поклонская заявила, что у нее есть доказательства, что режиссер фильма Алексей Учитель получил государственное финансирование под другой сценарий фильма «Матильда», где не было истории отношений будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. А затем Учитель подменил сценарий «за три миллиона долларов», сообщила Поклонская.

«Нужно более внимательное отношение правоохранительных органов к этому. Нужно уже вмешиваться. Я год пишу генеральному прокурору, я год пишу главе МВД. Вынесите уже предупреждение», — сказала Наталья Поклонская. По ее мнению, если бы было «хоть одно предупреждение, то Министерство культуры никогда бы не выдало лицензию на прокат «Матильды».

В субботу, 23 сентября, суд арестовал лидера организации «Христианское государство» Александра Калинина по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Против него возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК России (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Калинин вину не признает, при этом он не отрицает направление писем кинотеатрам. Он утверждает, что действовал по религиозным убеждениям. «Христианское государство» направляло в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма «Матильда». В письмах утверждалось, что любые упоминания о нем «будут рассмотрены как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану».

Еще три члена «Христианского государства» Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц были арестованы по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина в знак протеста против «Матильды».



