В Таиланде экс-премьер заочно получила пять лет тюрьмы за халатность

Верховный суд Таиланда заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Йинглак Чинават к пяти годам лишения свободы за преступную халатность при реализации закупок риса у сельхозпроизводителей. Об этом сообщает Reuters.

По данным следствия, правительство Чинават приобретало рис у крестьян и перепродавало его за рубеж по завышенным ценам, что стало причиной потерь «миллиардов долларов».

Сама экс-премьер не явилась в зал суда, поскольку находится в бегах. В августе стало известно, что бывший премьер-министр сбежала из Таиланда 23 августа в Дубай. По данным Reuters, она проживает у своего брата, также бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата. Он возглавлял правительство с 2001 по 2006 год.

Йинглак Чинават занимала пост премьер-министра Таиланда с 2011 по 2014 год. Она была арестована в мае 2014 года захватившими власть военными Таиланда. Через пару дней ее освободили при условии, что Чинават не будет участвовать в протестах. В январе 2015 года парламент вынес импичмент бывшему премьер-министру. В феврале 2017 года Генпрокуратура Таиланда предъявила Чинават обвинения, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сама Чинават не признала свою вину.