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В мужских СИЗО Москвы заменят ватные матрасы
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В мужских СИЗО Москвы заменят ватные матрасы
Общество, 15:22
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В мужских СИЗО Москвы заменят ватные матрасы

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил на круглом столе в ведомстве, что во всех мужских СИЗО города до конца года заменят ватные матрасы, сообщает корреспондент РБК.

Максименко подчеркнул, что это не связано с жалобами арестованного замглавы ФСИН Олега Коршунова. По его словам, перемены были запланированы две-три недели назад, до жалобы Коршунова.

Кроме того, отметил Максименко, до конца недели двухярусные кровати у беременных женщин и матерей с грудничками во всех женских СИЗО Москвы будут заменены на одноярусные кровати с ортопедическими матрасами.

Замглавы ФСИН попросил Минюст поддержать инициативу устраивать банный день заключенным дважды в неделю, а также позволить женщинам в летний период мыться ежедневно. Начальник управления медико-санитарного обеспечения ФСИН генерал-майор Александр Приклонский в беседе с РБК уточнил, что реализовать инициативу планируют в первом полугодии 2018 года.

Он также добавил, что в столичных СИЗО «проблемы с подгузниками не существует абсолютно».

«Их [подгузников] закуплено значительное количество. Тем не менее мы инициировали увеличение запасов подгузников в домах ребенка, чтобы ими можно воспользоваться чаще в течение дня», — сказал Приклонский. Он добавил, что решение об увеличении запасов будет принято в первом полугодии 2018 года.

18 сентября арестованный Олег Коршунов ФСИН встретился с правозащитниками Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) и рассказал о жизни в СИЗО. В частности, он пожаловался на неудобные матрасы.

Коршунов обвиняется в растрате 160 млн руб. на двух госконтрактах. По версии следствия, замглавы ФСИН организовал закупку сахара и автомобильного топлива для ведомства по завышенным ценам. Сам арестованный свою вину не признает. Высокую цену он объяснил тем, что порядок закупок не предусматривает предоплату. 14 сентября суд арестовал Коршунова на два месяца.

Теги: СИЗО , ФСИН , кровати , матрасы
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