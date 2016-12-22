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Россияне назвали главные транспортные проблемы
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Россияне назвали главные транспортные проблемы
Общество, 14:44
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Россияне назвали главные транспортные проблемы

Плохое качество дорог и пробки — главные транспортные проблемы, которые беспокоят жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, опубликованные на сайте.

Качеством дорог недовольны 47% опрошенных, а пробками — 30%. На третьем месте в перечне недовольств оказалась высокая стоимость проезда, которая возмущает 19% опрошенных. Кроме того, проблемой для респондентов является то, что общественный транспорт ходит не по расписанию (14%) и находится в плохом состоянии (12%).

По данным социологов, с 2003 года изменилась популярность некоторых видов транспорта. Так, 14 лет назад на работу или учебу с помощью личного автомобиля добирались 8%, а в 2017 году — уже 29% граждан. Также с 3 до 12% увеличилось число людей, использующих такси. По-прежнему большинство (42%) опрошенных ездят на автобусах.

Опрос проводился 18–22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Теги: Левада-центр , транспорт , Опрос
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