Суд отказался досрочно освободить мать Сергея Цапка

Краснодарский краевой суд отказался досрочно освободить из колонии осужденную за мошенничество экс-директора и учредителя компании «Артекс-Агро» Надежду Цапок — мать главаря кущевской банды Сергея Цапка. Об этом заявил ее адвокат Сергей Медведев, сообщает «Интерфакс».

Было оставлено в силе решение Усть-Лабинского районного суда, который отказал Цапок в замене реального заключения ограничением свободы.

Защита просила принять во внимание возраст осужденной (64 года), состояние ее здоровья и то, что она отбыла половину срока заключения. Однако суд отметил, что Цапок не признала своей вины. «В целях исправления осужденной были использованы все методы и формы исправления, которые не дали положительного результата», — цитирует Медведев обоснование решения суда.

На Надежду Цапок заведено три уголовных дела о мошенничестве с госсубсидиями и сельскохозяйственными землями. В августе 2011 года Цапок была осуждена за мошенничество в особо крупном размере и приговорена к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб. В 2014 году суд приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы за незаконное присвоение земельных участков площадью 770 га. В 2016 году Кущевский районный суд приговорил Цапок к 7,5 годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. за мошенничество с земельными участками. Ее признали виновной в предоставлении в Росреестр подложных документов с 2005 года по 2010 год для регистрации на землю сельхозназначения общей площадью более 187 га. Фактически эти участки принадлежали администрации Кущевского района. Следствие оценило ущерб в 3,1 млн руб. Цапок заявила, что стала жертвой оговора и не признала своей вины.

Срок заключения Надежды Цапок истекает 17 февраля 2019 года.

Сын Надежды Цапок Сергей был лидером банды, которая действовала в станице Кущевской в 1998–2010 годах. Ей приписывают в общей сложности 19 убийств, а также изнасилования, грабежи и другие тяжкие преступления. В частности, в 2010 году в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек, включая трех детей. В 2013 году Цапок и два его подельника — Владимир Алексеев и Игорь Черных — были приговорены к пожизненному заключению. В 2014 году Черных совершил самоубийство, а Цапок скончался в тюремной больнице от сердечной недостаточности.