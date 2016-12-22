Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах

Школа не должна оказывать платные услуги и собирать с родителей деньги на хозяйственные расходы, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева во время правительственного часа в Государственной думе 27 сентября. «Мое мнение достаточно жесткое: я считаю, что никаких платных услуг в школах быть не может», — заявила Васильева в ответ на вопрос депутата Алексея Диденко (ЛДПР) о возможных запретах для школ собирать деньги с родителей.

Министр рассказала, что недавно видела договор с родителями учеников шестого класса одной из подмосковных школ о дополнительных платных занятиях по русскому и математике по часу в неделю. «Это преступление. Оно оценивается и рассматривается как преступление», — подчеркнула она.

Проблему можно решить, выстроив более четкую вертикаль по управлению школами на федеральном уровне, заявила министр. «С этим надо бороться и из этого нельзя выйти, если не будет четкой вертикали управления школой. Школы не должно быть вне государства», — указала она. В этом году Васильева заявила о переводе управления ряда школ с муниципального уровня на региональный. «При создании единой системы нам легче регулировать — что можно, что нельзя», — подчеркнула она.

Министр уточнила, что родители могут оплачивать, например, языковой кружок, но в любом случае в каждой школе должно быть несколько бесплатных кружков.