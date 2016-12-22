Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,41 57,87 EUR Нал. 68,71 68,02 USD Бирж. 58,16 +0,34 EUR Бирж. 68,27 +0,13 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4091,96 +208,01 ММВБ 2077,85 +0,32% РТС 1125,50 -0,16% Brent 58,19 -0,68% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7308,26 +0,31%
Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах
Лента новостей
Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия» 14:11, Бизнес Роскосмос анонсировал создание совместной с США окололунной станции 14:10, Технологии и медиа Moody's повысило рейтинги Московского кредитного банка 14:08, Финансы Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах 14:03, Общество Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице 14:00, Общество Футболисту немецкого клуба разрешили выступать за сборную России 13:55, Спорт Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей 13:54, Бизнес Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД 13:46, Общество Аркадий Новиков прокомментировал информацию о его избиении в Farsh 13:42, Общество Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в выходные 13:25, Общество УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» 13:25, Спорт «Рособоронэкспорт» получил право экспорта гражданского оружия 13:21, Бизнес Орешкин заявил о сохранении тренда на низкую инфляцию 13:07, Экономика Чемезов заявил о 200 возбужденных по просьбе «Ростеха» уголовных делах 13:04, Общество «ВИМ-Авиа» попросила 840 млн руб. госгарантий на вывоз пассажиров 13:04, Бизнес Кремль заявил о досрочном уничтожении российского химоружия 13:03, Политика В Facebook появилась «Яндекс.Музыка» 13:00, Технологии и медиа Лоббисты российского фондового рынка объединились 12:56, Финансы Кремль назвал ротацию губернаторов «нормальным процессом» 12:53, Политика Росгвардия решила купить для генералов хрустальные погоны 12:48, Общество Помощник Путина оценил шансы Павла Дурова в споре с ФСБ 12:40, Общество США признали отсутствие точных данных о «кибератаках России» на Висконсин 12:38, Политика РСТ заявил о проблемах с вывозом туристов из Крыма из-за «ВИМ-Авиа» 12:31, Общество Как ретейл пережил финансовый кризис 12:30, Партнерский материал Стали известны детали операции против «русской мафии» в Испании 12:21, Общество Орешкин сравнил биткоин с МММ 12:11, Экономика
Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах
Общество, 14:03
0
Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах

Школа не должна оказывать платные услуги и собирать с родителей деньги на хозяйственные расходы, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева во время правительственного часа в Государственной думе 27 сентября. «Мое мнение достаточно жесткое: я считаю, что никаких платных услуг в школах быть не может», — заявила Васильева в ответ на вопрос депутата Алексея Диденко (ЛДПР) о возможных запретах для школ собирать деньги с родителей.

Министр рассказала, что недавно видела договор с родителями учеников шестого класса одной из подмосковных школ о дополнительных платных занятиях по русскому и математике по часу в неделю. «Это преступление. Оно оценивается и рассматривается как преступление», — подчеркнула она.

Проблему можно решить, выстроив более четкую вертикаль по управлению школами на федеральном уровне, заявила министр. «С этим надо бороться и из этого нельзя выйти, если не будет четкой вертикали управления школой. Школы не должно быть вне государства», — указала она. В этом году Васильева заявила о переводе управления ряда школ с муниципального уровня на региональный. «При создании единой системы нам легче регулировать — что можно, что нельзя», — подчеркнула она.

Министр уточнила, что родители могут оплачивать, например, языковой кружок, но в любом случае в каждой школе должно быть несколько бесплатных кружков.

Автор: Полина Звездина.
Теги: Госдума , Минобрнауки , Ольга Васильева , Школа , Министр образования Ольга Васильева ...
Главное
Глава Дагестана написал заявление об отставке Политика
Материалы по теме
Васильева заявила о необходимости вернуть в школу психологов Общество
Васильева заявила о планах ввести в школах занятия по профориентации Общество
Васильева подвела итоги года работы на посту министра образования Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку