Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,18 57,65 EUR Нал. 68,65 68,02 USD Бирж. 57,82 +0,27 EUR Бирж. 68,14 -0,08 USD ЦБ. 57,52 -0,05 EUR ЦБ. 68,02 -0,53 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 3938,06 +54,11 ММВБ 2071,13 +0,10% РТС 1127,26 -0,29% Brent 58,65 +0,10% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7285,74 -0,21%
Аэропорт Анадыря приостановил обслуживание «ВИМ-Авиа»
Лента новостей
В Приморье депутатов решили наказывать штрафом за прогул заседаний 06:20, Политика Тиллерсон «откровенно» обсудил с главой МИД Кубы «акустические атаки» 05:36, Политика Twitter задумался об увеличении вдвое лимита знаков в сообщениях 05:08, Технологии и медиа На Украине назвали ответственного за пожар на военном складе под Винницей 04:44, Общество Дуров рассказал о требовании ФСБ расшифровать трафик Telegram 04:24, Технологии и медиа WP сообщила о желании КНДР нанять аналитиков для понимания слов Трампа 04:05, Политика В США около границы с Мексикой начали строить прототипы стены 03:26, Политика СМИ узнали об аресте экс-главы СУ-155 по новому уголовному делу 03:19, Общество СМИ опубликовали видео пожара на складе боеприпасов под Винницей 02:46, Общество Мединский сообщил о «крайне низком качестве» отчетов от «Седьмой студии» 02:32, Общество В центре Москвы произошел пожар в административном здании 02:18, Общество Украина закрыла небо над горящим складом с боеприпасами под Винницей 01:59, Общество Журналистку «Комсомольской правды» не пустили в Молдавию 01:38, Политика ВЭФ поднял Россию на пять пунктов в рейтинге конкурентоспособности 01:01, Экономика Третий фигурант дела о взятках в ФСБ пошел на сделку со следствием 00:57, Общество В Москве появились билборды с цитатами из переписки Николая II с женой 00:30, Общество Трамп заявил о готовности нанести по КНДР «разрушительный» удар 00:06, Политика Производитель пылесосов займется выпуском электромобилей 00:04, Бизнес Треть дивидендов «Роснефтегаза» пойдет на проекты самолетов и двигателей 00:00, Экономика «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» и потерял основного вратаря 26 сен, 23:49, Спорт «Реал» впервые победил дортмундскую «Боруссию» на выезде 26 сен, 23:45, Спорт На Украине в Винницкой области загорелись склады с боеприпасами 26 сен, 23:36, Общество Король Саудовской Аравии разрешил женщинам водить автомобиль 26 сен, 23:18, Политика В Дубае построят район для исследований по колонизации Марса 26 сен, 22:39, Технологии и медиа В Москве эвакуировали семь кинотеатров после сообщений об угрозе взрыва 26 сен, 22:29, Общество Росавиация назвала «сложной» ситуацию в «ВИМ-Авиа» 26 сен, 22:02, Общество Лига чемпионов по футболу. «Боруссия» — «Реал». Онлайн 26 сен, 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — «Ливерпуль». Онлайн 26 сен, 21:45, Спорт
Аэропорт Анадыря приостановил обслуживание «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 07:02
0
Аэропорт Анадыря приостановил обслуживание «ВИМ-Авиа»

Аэропорт города Анадырь приостановил обслуживание самолетов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за долга в более 7,5 млн руб. Об этом сообщил директор аэроузла Олег Дикий, передает «РИА Новости».

По его словам, «ВИМ-Авиа» не выполняет обязательства перед аэропортом. Дикий рассказал, что по договору для обслуживания рейса авиакомпания должна внести предоплату.

Директор аэропорта отметил, что так как долг «ВИМ-Авиа» перед воздушной гаванью Анадыря превышает 7,5 млн руб, было принято решение приостановить обслуживание ее рейсов. Он сообщил, что соответствующая телеграмма была отправлена «ВИМ-Авии». «Мы попросили погасить задолженность хотя бы частично или прокомментировать ситуацию, однако ответа пока не получили», — сказал Дикий.

Также руководитель аэропорта рассказал, что в среду, 27 сентября, в Анадыре с шестичасовым опоздание совершил из Москвы посадку самолет «ВИМ-Авиа». По его словам, на его борту было 160 пассажиров, несмотря на то, что билетов было продано 220. Четыре пассажира этого борта приняли решение остаться в Москве, потому что «ВИМ-Авиа» сообщила, что рейс в Анадырь переносится на четверг, 28 сентября.

Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания
Общество

Как сообщала Ассоциация туроператоров России, общая задолженность «ВИМ-Авиа» по кредитам составляет от 3 млрд до 10 млрд руб. В воскресенье, 25 сентября, в отношении топ-менеджеров авиакомпании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В понедельник, 26 сентября, «ВИМ-Авиа объявила об отмене 20 регулярных и более 10 чартерных рейсов в три российских города и шесть стран, а именно, Испанию, Италию, Грецию, Кипр и Турцию. В аэропортах могут ждать вылета до 2 тыс.туристов, которые купили билеты на самолеты авиакомпании. Всего она должна обеспечить перевозку около 200 тыс. пассажиров до конца 2017 года.

По итогам совещания в Росавиации, пассажиров внутренних рейсов «ВИМ-Авиа» перевезут за счет бюджетных денег, которые будут выделены в размере 200 млн руб. Занятья перевозкой выразили желания семь компаний, «АйФлай», Red Wings, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», NordStar, «Икар» и «Якутия».

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Теги: Долги , «ВИМ-Авиа» , Анадырь
Главное
В Пентагоне заявили о недопустимости военного превосходства России Политика
Материалы по теме
Росавиация назвала «сложной» ситуацию в «ВИМ-Авиа» Общество
«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов на свои рейсы Общество
Турфирмы за свой счет вернут домой туристов с билетами «ВИМ-Авиа» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку