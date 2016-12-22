Аэропорт Анадыря приостановил обслуживание «ВИМ-Авиа»

Аэропорт города Анадырь приостановил обслуживание самолетов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за долга в более 7,5 млн руб. Об этом сообщил директор аэроузла Олег Дикий, передает «РИА Новости».
По его словам, «ВИМ-Авиа» не выполняет обязательства перед аэропортом. Дикий рассказал, что по договору для обслуживания рейса авиакомпания должна внести предоплату.
Директор аэропорта отметил, что так как долг «ВИМ-Авиа» перед воздушной гаванью Анадыря превышает 7,5 млн руб, было принято решение приостановить обслуживание ее рейсов. Он сообщил, что соответствующая телеграмма была отправлена «ВИМ-Авии». «Мы попросили погасить задолженность хотя бы частично или прокомментировать ситуацию, однако ответа пока не получили», — сказал Дикий.
Также руководитель аэропорта рассказал, что в среду, 27 сентября, в Анадыре с шестичасовым опоздание совершил из Москвы посадку самолет «ВИМ-Авиа». По его словам, на его борту было 160 пассажиров, несмотря на то, что билетов было продано 220. Четыре пассажира этого борта приняли решение остаться в Москве, потому что «ВИМ-Авиа» сообщила, что рейс в Анадырь переносится на четверг, 28 сентября.
Как сообщала Ассоциация туроператоров России, общая задолженность «ВИМ-Авиа» по кредитам составляет от 3 млрд до 10 млрд руб. В воскресенье, 25 сентября, в отношении топ-менеджеров авиакомпании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В понедельник, 26 сентября, «ВИМ-Авиа объявила об отмене 20 регулярных и более 10 чартерных рейсов в три российских города и шесть стран, а именно, Испанию, Италию, Грецию, Кипр и Турцию. В аэропортах могут ждать вылета до 2 тыс.туристов, которые купили билеты на самолеты авиакомпании. Всего она должна обеспечить перевозку около 200 тыс. пассажиров до конца 2017 года.
По итогам совещания в Росавиации, пассажиров внутренних рейсов «ВИМ-Авиа» перевезут за счет бюджетных денег, которые будут выделены в размере 200 млн руб. Занятья перевозкой выразили желания семь компаний, «АйФлай», Red Wings, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», NordStar, «Икар» и «Якутия».
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.