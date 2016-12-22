Аэропорт Анадыря приостановил обслуживание «ВИМ-Авиа»

Аэропорт города Анадырь приостановил обслуживание самолетов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за долга в более 7,5 млн руб. Об этом сообщил директор аэроузла Олег Дикий, передает «РИА Новости».



По его словам, «ВИМ-Авиа» не выполняет обязательства перед аэропортом. Дикий рассказал, что по договору для обслуживания рейса авиакомпания должна внести предоплату.

Директор аэропорта отметил, что так как долг «ВИМ-Авиа» перед воздушной гаванью Анадыря превышает 7,5 млн руб, было принято решение приостановить обслуживание ее рейсов. Он сообщил, что соответствующая телеграмма была отправлена «ВИМ-Авии». «Мы попросили погасить задолженность хотя бы частично или прокомментировать ситуацию, однако ответа пока не получили», — сказал Дикий.



Также руководитель аэропорта рассказал, что в среду, 27 сентября, в Анадыре с шестичасовым опоздание совершил из Москвы посадку самолет «ВИМ-Авиа». По его словам, на его борту было 160 пассажиров, несмотря на то, что билетов было продано 220. Четыре пассажира этого борта приняли решение остаться в Москве, потому что «ВИМ-Авиа» сообщила, что рейс в Анадырь переносится на четверг, 28 сентября.

Как сообщала Ассоциация туроператоров России, общая задолженность «ВИМ-Авиа» по кредитам составляет от 3 млрд до 10 млрд руб. В воскресенье, 25 сентября, в отношении топ-менеджеров авиакомпании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



В понедельник, 26 сентября, «ВИМ-Авиа объявила об отмене 20 регулярных и более 10 чартерных рейсов в три российских города и шесть стран, а именно, Испанию, Италию, Грецию, Кипр и Турцию. В аэропортах могут ждать вылета до 2 тыс.туристов, которые купили билеты на самолеты авиакомпании. Всего она должна обеспечить перевозку около 200 тыс. пассажиров до конца 2017 года.

По итогам совещания в Росавиации, пассажиров внутренних рейсов «ВИМ-Авиа» перевезут за счет бюджетных денег, которые будут выделены в размере 200 млн руб. Занятья перевозкой выразили желания семь компаний, «АйФлай», Red Wings, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», NordStar, «Икар» и «Якутия».