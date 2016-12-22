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В США около границы с Мексикой начали строить прототипы стены
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В США около границы с Мексикой начали строить прототипы стены
Политика, 03:26
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В США около границы с Мексикой начали строить прототипы стены

В американском городе Сан-Диего, который находится у границы с Мексикой, начали строить прототипы стены. Об этом сообщается на сайте американской Таможенно-пограничной службы.

Как отмечается в сообщении, всего планируется построить восемь прототипов. Четыре из них будут возведены из бетона, а остальные — «из других материалов». Все прототипы будут от 548 см до 914 см в высоту. Они спроектированы так, чтобы предотвратить незаконное проникновение в зону, где они построены, а также «зададут будущие стандарты» для строительства таких сооружений. Прототипы планируется закончить в течение 30 дней.

Как заявил исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы Рональд Вителло, строительство стены на границе означает приверженность к «обеспечению безопасности границ» США. «Разработка прототипов позволяет нам продолжать использовать все инструменты, необходимые для охраны нашей границы», — заявил он.

Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Президент США Дональд Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании. Он заявлял, что за ее постройку заплатит сама Мексика. Став президентом, он подтвердил свое намерение построить стену, а также депортировать 3 млн мигрантов, которые нелегально находятся на территории США.

В феврале Министерство внутренней безопасности США заявило, что строительство стены может обойтись в $21 млрд. Будущая стена будет представлять собой барьер длиной в 2 тыс.км. В марте Белый дом представил технические требование к проекту. Он предложил построить стену высотой в девять метров, через которую нельзя будет перелезть не менее чем за 30 минут.

В конце июля палата представителей конгресса США утвердила увеличение оборонного бюджета страны на $68 млрд, в которые также входят средства для постройки стены на американо-мексиканской границе. В конце августа Трамп заявил, что США построят стену, даже если придется «закрыть правительство».

Теги: США , стена , госграница
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