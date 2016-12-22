Росавиация решила приостановить сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа»

Росавиация намерена приостановить сертификат эксплуатанта авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Согласовано решение о выделении около 200 млн руб. в федеральном бюджете следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях», — говорится в сообщении.

Выплаты будут производиться согласно постановлению правительства ​«Об утверждении Правил предоставления субсидий авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов...».

Авиационные власти «принципиально решили вопрос о финансировании международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа», говорится в сообщении. «Оно будет осуществлено из внебюджетных источников», — уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению, средства, направленные из внебюджетных источников в «ВИМ-Авиа» для чартерных перевозок пассажиров в Россию, «пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание». Для контроля и эффективного расходования этих денег в «ВИМ-Авиа» вводится внешнее управление, которое сформируют из представителей аэропорта Внуково и авиакомпаний, у которых есть опыт антикризисного менеджмента.