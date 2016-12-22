Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,18 57,66 EUR Нал. 68,67 68,04 USD Бирж. 57,83 +0,27 EUR Бирж. 68,23 +0,01 USD ЦБ. 57,52 -0,05 EUR ЦБ. 68,02 -0,53 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 3911,56 -4,13 ММВБ 2071,13 +0,10% РТС 1127,26 -0,29% Brent 58,46 -1,12% DJIA 22309,89 +0,06% Nasdaq 6390,54 +0,31% FTSE 7285,74 -0,21%
Росавиация решила приостановить сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа»
Лента новостей
Лига чемпионов по футболу. «Боруссия» — «Реал». Онлайн 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — «Ливерпуль». Онлайн 21:45, Спорт США ввели санкции против представителей банков Северной Кореи в России 21:34, Политика Без Шанцева: почему Владимир Путин сменил нижегородского губернатора 21:33, Политика За рулем сбившего инспектора ГИБДД на Арбате Mercedes был прапорщик ФСБ 21:24, Общество «ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов на свои рейсы 21:22, Общество В Иракском Курдистане заявили о победе сторонников независимости 21:16, Политика Миноритарные акционеры ГАЗа обвинили Дерипаску в выводе 11,5 млрд руб. 21:11, Бизнес Субординированные инвесторы «ФК Открытие» лишатся вложенных средств 21:09, Финансы Киев связал с выборами призыв Венгрии забыть о «европейской Украине» 20:39, Политика Американская APEX оценила качество сервиса в самолетах 470 авиакомпаний 20:39, Бизнес Вымогавшему $100 тыс. следователю СКР дали восемь лет лишения свободы 20:31, Общество Цена обновления: жители каких районов больше выиграют при реновации 20:21, Политика Власти Ирана завели уголовное дело на Павла Дурова 20:15, Политика Тиньков отозвал иски к блогерам Nemagia 20:11, Общество Появилось видео скручивания номеров АМР со сбившего полицейского Mercedes 20:03, Общество WADA отозвало лицензию у парижской антидопинговой лаборатории 19:56, Спорт РВСН провели учения по прорыву системы ПРО баллистической ракетой 19:55, Политика «Росгеология» подала в суд на разработчика Дулисьминского месторождения 19:55, Бизнес Шанцев связал свою отставку со стратегией президента 19:33, Политика Владелец футбольного клуба в Испании задержан по делу «русской мафии» 19:33, Общество Google уступит рекламные места конкурентам в собственной поисковой выдаче 19:30, Бизнес Roust сообщил о назначении нового генерального директора в России 19:20, Бизнес Чем запомнилось губернаторство Валерия Шанцева 19:11, Политика Савченко после попадания в ДТП раскритиковала премьер-министра Украины 19:02, Общество Микаил Шишханов покинет совет директоров «РуссНефти» 19:01, Бизнес Рискованный доход: можно ли заработать на инвестициях в микрозаймы 18:38, Деньги Минобороны показало видео работы Ту-95 по объектам ИГ в Сирии 18:34, Общество
Росавиация решила приостановить сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 22:02
0
Росавиация решила приостановить сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа»

Росавиация намерена приостановить сертификат эксплуатанта авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Согласовано решение о выделении около 200 млн руб. в федеральном бюджете следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях», — говорится в сообщении.

Выплаты будут производиться согласно постановлению правительства ​«Об утверждении Правил предоставления субсидий авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов...».

Авиационные власти «принципиально решили вопрос о финансировании международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа», говорится в сообщении. «Оно будет осуществлено из внебюджетных источников», — уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению, средства, направленные из внебюджетных источников в «ВИМ-Авиа» для чартерных перевозок пассажиров в Россию, «пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание». Для контроля и эффективного расходования этих денег в «ВИМ-Авиа» вводится внешнее управление, которое сформируют из представителей аэропорта Внуково и авиакомпаний, у которых есть опыт антикризисного менеджмента.

Теги: Росавиация , сертификат , «ВИМ-Авиа»
Главное
Власти Ирана завели уголовное дело на Павла Дурова Политика
Материалы по теме
Турфирмы за свой счет вернут домой туристов с билетами «ВИМ-Авиа» Бизнес
Пассажиров «ВИМ-Авиа» перевезут семь авиакомпаний Бизнес
Онлайн-сервисы приостановили продажу билетов на рейсы «ВИМ-Авиа» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку