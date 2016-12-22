В Костромской области разбился легкомоторный самолет

Одноместный легкомоторный самолет упал в реку Кешка в Костромской области, сообщается на сайте регионального МЧС России.



В сообщении говорится об одном пострадавшем. В спасательной операции участвуют 17 сотрудников МЧС России и пожарно-спасательных подразделений.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах региона заявил, что пилот погиб.

«Спасатели из гарнизона местного Нерехтского района уже на месте, но тело пока не обнаружили. Областные спасатели пока в пути», — рассказала РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области Светлана Дергунова.