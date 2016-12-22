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В Ставропольском крае пенсионер застрелил двух незнакомцев из автомата
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В Ставропольском крае пенсионер застрелил двух незнакомцев из автомата
Общество, 15:17
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В Ставропольском крае пенсионер застрелил двух незнакомцев из автомата

В Ставропольском крае 61-летний пенсионер из Шпаковского района обстрелял трех человек из автомата, двое из них скончались. Об этом говорится на сайте регионального СК.

По версии следствия, в субботу, 23 сентября, пенсионер услышал стук в ворота своего дома. Когда он вышел во двор, то увидел незнакомых ему 43-летнего мужчину, а также 16-летнего и 19-летнего молодых людей, с которыми у него сразу началась ссора «из-за малозначительного» повода. Подозреваемый попросил их подождать, сходил в дом за автоматом и, вернувшись на улицу, сделал из него несколько выстрелов.

В результате нападения 43-летний мужчина скончался на месте, 16-летний подросток умер в больнице, еще один молодой человек был госпитализирован.

Как сообщает региональная «Комсомольская правда», инцидент произошел в селе Сенгилеевское. Пострадавшие — цыгане, которые ходили по селу и собирали ненужный металлолом. По данным газеты, с этой целью они и пришли к пенсионеру.

По данным следственного управления, в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело об убийстве ​двух лиц общеопасным способом, покушении на убийство, а также ​незаконном хранении оружия. В настоящее время подозреваемый задержан.

Теги: стрельба , Ставрополье
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