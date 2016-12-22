ФСБ опровергла данные об установленном организаторе звонков о минировании

В ФСБ заявили, что не имеют отношения к появившейся в СМИ информации об установлении организатора телефонных звонков с угрозами взрывов по всей России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ эту информацию не распространяла, она на совести тех изданий, которые ее тиражируют», — сообщили в Федеральной службе.

Ранее 26 сентября издание Life со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщило, что сотрудники спецслужб установили ответственного за организацию волны телефонного терроризма в России. По данным издания, им оказался 28-летний выходец из Ставропольского края, который вступил в ряды «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и отправился воевать в Сирию.

Life указывал, что предполагаемой целью организатора стало «усыпление бдительности» россиян.

Около двух недель в разных регионах России проходят эвакуации людей после анонимных звонков о минировании. Такие сообщения поступали в экстренные службы — полицию и скорую помощь — более чем в 25 городах страны. Массовые эвакуации проводились, в частности, из учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени. Взрывные устройства обнаружены не были. По данным источника РБК в МВД, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил уже более 300 млн руб.