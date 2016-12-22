В Кремле отказались комментировать ДТП с сотрудником полиции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на новость про сбитого насмерть сотрудника ГИБДД в Москве, однако это «не вопрос администрации президента». Об этом Песков рассказал журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это не вопрос Кремля в любом случае. Безусловно, были новости наряду с остальными, на это внимание обращено», — сказал Песков.

ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 25 сентября, на улице Новый Арбат. Водитель Mercedes Benz (2012 года выпуска) с госномером А896МР97 наехал на полицейского на большой скорости. Сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте.

Как сообщали источники РБК, сбившего полицейского водителя увезли с места ДТП на машине ФСБ. Машина водителя, сбившего сотрудника полиции, также, по данным источников, имеет отношение к Федеральной службе. Как сообщала «Газета.Ru», полицейского сбил автомобиль Mercedes S-класса с номерами госсерии АМР. После ДТП, по данным издания, неизвестный снял с автомобиля оба номерных знака.