СК возбудил дело после смерти в Петербурге девочки с ВИЧ

Следователи возбудили дело после смерти ВИЧ-инфицированной девочки в детской больнице в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета. Ее родители неоднократно уклонялись от прохождения дочерью терапии из-за религиозных убеждений.

По версии следствия, ВИЧ-инфицированная мать отказалась от ребенка после рождения. Когда девочке было семь месяцев, у нее обнаружили вирус иммунодефицита, после чего ее поставили на диспансерный учет. В четыре года ее удочерили, но приемные родители уклонялись от лечения ребенка, а также скрывали от медработников факт наличия у нее СПИДа. Следователи считают, что из-за отказа от лечения девочка и умерла.

В результате следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Девочка поступила в больницу 26 августа в тяжелом состоянии, врачам не удалось ее спасти, и в тот же день она скончалась. О ее смерти стало известно 30 августа. СК начал доследственную проверку обстоятельств смерти.

Портал «Доктор Питер» писал, что родители отказывались лечить ребенка из-за религиозных убеждений.

Суд обязал родителей госпитализировать ребенка еще в 2015 году, но родители не исполняли решение суда. Девочку несколько раз госпитализировали в тяжелом состоянии.