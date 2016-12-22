В Москве эвакуировали несколько районных управ

В Москве во вторник, 26 сентября, эвакуируют две районные управы из-за анонимных звонков о заложенной в них взрывчатке. Об этом РБК сообщили очевидцы и секретарь управы Марьино.

Как рассказал очевидец Арсений, была проведена эвакуация управы района Чертаново Центральное. «Примерно в 11:00 началась [эвакуация] и закончилась в 11:40», — пояснил собеседник РБК.



Очевидец Надежда Папуча подтвердила РБК информацию об эвакуации управы района Чертаново Центральное. «Я живу в этом доме. В 11:00 всех эвакуировали. А закончилось или нет, еще не знаю, так как отъехали от дома, чтобы не ждать на улице», — пояснила Папуча.

Секретарь управы «Марьино» сообщила РБК об эвакуации. «Эвакуация в управе уже завершилась», — сообщила она.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, около 200 человек эвакуированы из четырех районных управ и жилого дома в Москве. Как сообщает собеседник агентства, были эвакуированы управы Новопеределкино, Косино-Ухтомское, Марьино и Чертаново Центральное, а также четырехэтажный жилой дом на Севастопольском проспекте.

Ранее, 22 сентября, в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы 11 управ районов. Как сообщал РБК глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников, по факту этих звонков было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».