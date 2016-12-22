Банк «Зенит» опроверг планы по финансированию «ВИМ-Авиа»

Банк «Зенит» опроверг информацию о планах дополнительного финансирования приостановившей полеты авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«Опубликованная в ряде СМИ информация о том, что банк планирует предоставить дополнительное финансирование авиакомпании «ВИМ-Авиа», не соответствует действительности», — сообщил РБК представитель банка.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на одного из знакомых участников совещания сообщали, что 25 сентября на совещании в Росавиации банк «Зенит» выразил готовность выдать «ВИМ-Авиа» кредит размером 1,5 млрд руб.

При этом было поставлено условие, что авиакомпания должна отказаться от своих чартерных рейсов и сосредоточиться на регулярных перевозках. ​Издание не уточняет, было ли принято окончательное решение. Вечером в понедельник «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных перевозок.



