Российский сервис такси выйдет на рынок Ирана

О том, что сервис заказа такси «Максим» выходит на рынок Ирана, рассказал РБК источник на рынке. На местных сайтах появились объявления компании о поиске специалистов в Иране, в частности юристов, а Тегеран уже числится в списке городов присутствия на сайте сервиса, убедился корреспондент РБК.

Представитель «Максима» Павел Стенников подтвердил получение лицензии на работу в Иране, запуск в Тегеране планируется на осень. Схема работы предусматривает заключение соглашений с иранскими таксопарками и индивидуальными перевозчиками, которые будут выплачивать комиссию.

Заказы будут приниматься через сайт, приложения на iOS и Android, а позже и по телефону. ​В связи с особенностями страны компания предложит специальный тариф, по которому перевозку женщин будут выполнять женщины-водители.

Стенников не раскрыл размер инвестиций в запуск проекта, сообщив, что выход в новую страну финансируется из собственных средств. В России «Максим» работает в более чем 200 городах. За рубежом до сих пор сервис присутствовал в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Таджикистане, на Украине, а также в Болгарии.

Это не первый выход российского сервиса такси за пределы СНГ. В июне 2016 года онлайн-агрегатор перевозок inDriver начал работать в Янгоне, одном из крупнейших городов Мьянмы. Гендиректор inDriver Арсен Томский отметил, что Иран — закрытая для технологических компаний страна, и из-за недоступности американских интернет-сервисов там активно развиваются местные технологии, например Café Bazaar (альтернатива Google Play) с более чем 25 тыс. приложений.

«Ситуация, когда технологическая компания, вложив крупную сумму в продвижение, рискует в любое время вылететь с этого национального магазина приложений (по решению регулятора или по прихоти владельцев), не очень комфортная, мягко говоря. С другой стороны, это огромный, почти свободный рынок с 80 млн пользователей, активно осваивающими новые технологии», — отметил Томский.

Сооснователь и партнер Inventure Partners (один из инвесторов Gett) Антон Иншутин напомнил, что 25 августа этого года из App Store были удалены из-за санкций США некоторые иранские приложения, включая самый популярный такси-сервис Snapp. По его мнению, это может дать «Максим» небольшое конкурентное преимущество на платформе iOS. «Но iOS — это лишь 11% иранского рынка смартфонов (около 48 млн), — поясняет Иншутин. — Иранский рынок приложений для вызова такси уже очень конкурентный, а местные игроки хорошо известны потребителям».

Директор по коммуникациям Fasten (бренды Rutaxi, «Везет», «Сатурн», Red Taxi) Александр Костиков сомневается в успехе «Максима» в Иране. «Пока никому не удалось благодаря выходу на рынки развивающихся стран дальнего зарубежья получить достаточный объем заказов и построить заметный бизнес, запуск носит, скорее, имиджевый характер», — уверен он.