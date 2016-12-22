СК возбудил дело после гибели белухи в Приморском океанариуме

Следователи возбудили дело после гибели белухи в Приморском океанариуме во Владивостоке. Об этом говорится на сайте регионального СК.

По версии следствия, сотрудники, ответственные за надлежащее и безопасное содержание животных, «небрежно» отнеслись к службе, что стало причиной гибели белухи. В результате 23 сентября плавник животного попал в находящийся в вольере посторонний предмет — канат. Белуха оказалась обездвижена под водой без возможности свободно получать кислород, из-за чего животное погибло.

В результате следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В воскресенье, 24 сентября, представитель океанариума Елена Молчанова сообщила, что животное погибло, запутавшись в принесенных штормом сетях. «Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне пришел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет», — объясняла Молчанова.

При этом сотрудник океанариума, пожелавший остаться неизвестным, рассказал местному изданию Deita.ru, что не участвующие в шоу животные были «брошены». По словам сотрудника, ответственность за гибель «всех животных» лежит на директоре. «Однако он ее [ответственность] переложил на главного тренера и начальника отдела дельфинария», — сообщил тогда источник.

Это не первый случай гибели животных в Приморском океанариуме. Так, в июне в нем погибли двое моржей, в результате СК возбудил уголовное дело по статье «халатность» против экс-гендиректора учреждения. Всего с открытия в 2016 году в океанариуме погибли пятимесячный сивуч, два дельфина-белобочки, дельфин-афалина и белуха.