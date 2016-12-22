Комитет Совфеда по местному самоуправлению возглавит заместитель Азарова

Новым председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера станет Степан Киричук, первый заместитель Дмитрия Азарова, который накануне сложил свои полномочия сенатора. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к комитету Совфеда.

«Степан Михайлович очень достойный человек, а главное — разбирается в тематике комитета, а в такой комитет «варяга» со стороны назначить нельзя», — отметил один из собеседников РБК.

Дмитрий Азаров, возглавлявший комитет с 2014 года, 25 сентября был назначен исполняющим обязанности губернатора Самарской области. В тот же день он сложил полномочия сенатора.

Через несколько часов после своего назначения в интервью РБК он рассказал, что планирует вовремя достроить стадион «Самара Арена» к ЧМ-2018 и в срок начать отопительный сезон в регионе.

Также Азаров пообещал провести ревизию «всех направлений деятельности» команды своего предшественника.

Накануне, 25 сентября, Дмитрий Азаров был назначен исполняющим обязанности губернатора Самарской области. Это произошло после отставки предыдущего главы региона Николая Меркушкина.