Помощник опровергла возможное назначение Яровой главой Мурманской области

Помощник вице-спикера Госдумы Ирины Яровой не подтвердила РБК информацию о том, что вице-спикер может возглавить Мурманскую область. Она добавила, что эти слухи никак комментировать не будут.



«Мы это не подтверждаем», — сказала собеседница РБК, отказавшись от дальнейших комментариев.



Ранее о том, что вице-спикер может занять пост губернатора Мурманской области вместо занимающей эту должность Марины Ковтун, сообщило агентство FlashNord со ссылкой на источники в «Единой России», а также двух депутатов парламента.

О том, что глава Мурманской области Марина Ковтун может покинуть свой пост, сообщал FlashNord и газета «Коммерсантъ». Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, на этой неделе может начаться серия отставок глав регионов.

Речь идет об Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автономном округе (НАО), Красноярском и Алтайском крае. Глава Самарской области Николай Меркушкин покинул свой пост 25 сентября.