На Кубани возбудили дело после гибели 6 человек в ДТП с автобусом

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело после гибели шести человек в ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае. Об этом говорится на сайте ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Инцидент произошел в 1:00 ночи на трассе «Дон». По данным полиции, рейсовый автобус следовал из Абхазии в Нижний Новгород. Водитель пассажирского автобуса допустил заднее столкновение с грузовиком, перевозившим гравий. После столкновения в грузовик сзади врезался автомобиль Toyota.
В результате аварии шесть человек погибли, еще 20 пострадали. По предварительной информации, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.