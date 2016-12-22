У дворца президента Филиппин произошла стрельба

Около резиденции президента Филиппин в Маниле была открыта стрельба, сообщает CNN Philippines. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства.
Как уточняет Reuters, в момент инцидента президента страны Родриго Дутерте внутри резиденции не было. Сама стрельба произошла в парке Малаканд, где находится основной блок стражи президента. По предварительным данным, пострадал один человек.
В настоящее время полиция выясняет личность открывшего стрельбу и обстоятельства происшествия.
В конце августа в Бразилии неизвестный пытался прорваться в резиденцию главы государства Мишела Темера, протаранив на автомобиле ограду здания. Военные открыли по нарушителю огонь, он был ранен. Как отмечал местный телеканал Globo, на момент инцидента президента во дворце не было.