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СМИ назвали вероятную причину аварии автобуса на Кубани
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СМИ назвали вероятную причину аварии автобуса на Кубани
Общество, 07:22
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СМИ назвали вероятную причину аварии автобуса на Кубани

Водитель автобуса, попавшего в аварию в Краснодарском крае, мог заснуть за рулем. Об этом, как передает ТАСС, сообщили спасатели на месте ДТП.

«Тонар» (грузовик, попавший в аварию. — РБК) только отъезжал, ехал километров 40, а автобус двигался со стороны моря. Скорее всего, водитель уснул, так как это было в 00:40, и на полном ходу догнал «Тонар», — рассказали спасатели. Информацию о вероятной причине аварии подтвердил источник в правоохранительных органах. «Вероятнее всего, уснул за рулем. Удар был сильный. Стрелка [спидометра] замерла на 70 [км/ч], но это не значит, что такая была скорость — мог и за сотню идти», — рассказал он.

Всего в автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Большинство из них в момент столкновения сидели в передней части автобуса.

В Краснодарском крае в аварию попал автобус с туристами
Общество

По последним данным, число погибших в ДТП составляет семь человек, более 20 пострадали. Один из погибших скончался после госпитализации. Авария произошла на трассе «Дон». Власти Краснодарского края поставили расследование обстоятельств аварии под особый контроль. Губернатор края Венимамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения держать ситуацию на особом контроле, передает «Интерфакс».

Теги: авария , ДТП , Краснодарский край , Автобус
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