Число погибших в аварии с автобусом на Кубани увеличилось до семи

Число погибших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае увеличилось до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова медиков.

Один из пострадавших, в результате аварии скончался после поступления в больницу. Таким образом в ДТП погибли семь человек, порядка 20 пострадали. В Краснодарскую краевую больницу были доставлены 11 человек. «К нам поступили 11 человек. Четверо находятся в операционной, двое — в реанимации, еще четверо — в отделении», — сообщили в больнице.

Авария с участием автобуса с туристами произошла на трассе «Дон». Автобус с следовал из Адлера в Нижний Новгород. По пути он столкнулся с остановившимся на трассе грузовиком. По данным ТАСС, в автобусе находились участники поездки, организованной Нижегородской епархией.