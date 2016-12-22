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СМИ назвали самые высокооплачиваемые профессии в России
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СМИ назвали самые высокооплачиваемые профессии в России
Общество, 06:42
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СМИ назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России с начала 2017 года стали профессии капитана океанского корабля (500 тыс. руб.) и командира воздушного судна (357 тыс. руб.). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг, который составил Минтруд.

На третьем месте по зарплате оказались вакансии на главного технолога золотодобывающей промышленности (312 тыс. руб.). В десятку рейтинга также вошли тренеры хоккейных команд со средней зарплатой в 300 тыс. руб., начальники строительных участков (250 тыс. руб)., врачи-стоматологи (200 тыс. руб.) и риск-менеджеры 200 тыс. руб.). Инженеры электрики по итогам первого полугодия могут получать порядка 195 тыс. руб. Вслед за ними идут представители IT-сферы — аналитик в области информатики и вычислительной техники может в среднем получать 190 тыс. руб. Десятку самых высоокооплачиваемых профессий замыкают вновь пилоты. Второй пилот на воздушном судне в рейтинге Минтруда получает 180 тыс. руб.

При этом, по данным Росстата, среднемесячная заработная плата в России оказалась на уровне 38,7 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года опа выросла, по данным ведомства, на 7,3%. Минимальный размер оплаты труда, согласно вышедшему в сентябре постановлению правительства, с 1 января 2018 года должен составить 9489 руб.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 61% россиян недоволен своей зарплатой. При этом 46% россиян готовы работать на неприятной работе, получая при этом большие деньги.

Теги: Минтруд , зарплата
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