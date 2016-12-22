На референдум о независимости Курдистана пришли более 3 млн человек

В референдуме о независимости Иракского Курдистана приняли участие 3,3 млн избирателей. Об этом сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на заявление председателя избирательной комиссии Ширвана Зирара.

При этом всего право голоса на референдуме имели около 4,6 млн человек. таким образом, явка составила порядка 72%. Согласно первым данным после начала подсчета бюллютеней, на референдуме лидируют сторонники независимости. После подсчета 6,7% бюллютеней они получают более 93% голосов. Вместе с тем, окончательный подсчет результатов референдума должен занять около 72 часов.

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел в регионе 25 сентября. Против его проведения, кроме центральных властей страны, выступили США, Иран и Турция. Накануне референдума Иран и Турция закрыли границу с регионом.

В Белом доме неприятие референдума объяснили тем, что он вносит нестабильность в регион. Официальный представитель администрации США отметил, что единый Ирак способен более эффективно бороться с исламистами и сдерживать Иран.