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Сенатор Маккейн рассказал о своей борьбе с раком
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Сенатор Маккейн рассказал о своей борьбе с раком
Политика, 04:13
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Сенатор Маккейн рассказал о своей борьбе с раком

Американский сенатор Джон Маккейн дал интервью телеканалу CBS, в котором рассказал о своей жизни после того, как у него диагностировали рак. По его словам, врачи не дают позитивных прогнозов на успешную борьбу с заболеваниям.

По словам Маккейна, он продолжает работать, несмотря на рак. В то же время, каждый его рабочий день начинается с медицинских процедур. Борьбу с заболеванием врачи ведут с помощью химиотерапиии.

Сенатор сообщил, что врачи дают ему небольшие шансы на успешное лечение. «Прогноз очень, очень серьезный. Некоторые говорят, что три процента, а некоторые — 14 процентов», — рассказал Маккейн.

Комментируя политические вопросы Маккейн отметил, что несмотря на личную критику в свой адрес со стороны Трампа, он уважает выбор граждан США, выбравших его своим президентом. «Американский народ выбрал Трампа президентом США. Мы должны уважать это. Кроме того, у него очень сильная команда советников по вопросам национальной безопасности, которая оказывает на него значительное влияние», — заявил он.

На прошлой неделе Дональд Трамп подверг Маккейна критике за отказ сенатора проголосовать за отмену закона о здравоохранении, принятом при Обаме (Onamacare). Президент заявил, что таким образом Маккейн «обманул» своих избирателей.

Кроме того, в одном из своих твитов Дональд Трамп раскритиковал Маккейна, который является участником боевых действий во Вьетнаме и пробыл в плену более пяти лет. Трамп написал, что не считает Маккейна «героем войны» только из-за того, что он «был схвачен». «Я предпочитаю людей, которых не удалось схватить», — заявил Трамп.

В июле у МакКейна была обнаружена злокачественная опухоль мозга - глиобластома. Вскоре после этого врачи провели сенатору операцию

Теги: США , Джон Маккейн , Рак
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