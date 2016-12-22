Полиция начала проверку в связи с гибелью автоинспектора в Москве
Общество, 03:02
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Полиция начала проверку в связи с гибелью автоинспектора в Москве
Московская полиция начала проверку по факту гибели автоинспектора, которого насмерть сбил Mercedes в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сотрудники полиции ведут поиск водителя машины и устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.
Инцидент в центре Москвы произошел вечером 25 сентября. Автомобиль Mercedes сбил автоинспектора на разделительной полосе на Новом Арбате. Согласно некоторым сообщениям, на автомобиле, сбившем сотрудника полиции, были номера правительственной серии «АМР». Машина ехала по дороге на высокой скорости.