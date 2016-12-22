Под Киевом загорелся завод фармацевтического предприятия

В городе Белая Церковь Киевской области загорелся завод фармацевтической компании ​«Биофарм». Об этом говорится на сайте городской администрации.

Как говорится в сообщении местных властей, возгорание произошло в производственных цехах. Улицы, прилегающие к месту пожара, перекрыты, уточняет «Страна.ua».

Согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), горит здание, в котором осуществлялась упаковка и хранение лекарств. Площадь пожара составляет порядка 5 тыс. кв.м. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники. Очевидцы опубликовали фотографию с места пожара в социальных сетях.

После начала пожара экстренные службы начали проверку наличия вредных веществ в воздухе. Местных жителей попросили на время закрыть окна.

В Донецкой области, на территории, контролируемой официальными властями Украины, 22 сентября произошел пожар на складе боеприпасов недалеко от населенного пункта Новоянисоль. Огонь перекинулся на здание склада с сельскохозяственных полей.