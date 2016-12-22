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Волгоградских супругов осудили из-за смерти сына и похищения мальчика
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Волгоградских супругов осудили из-за смерти сына и похищения мальчика
Общество, 20:53
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Волгоградских супругов осудили из-за смерти сына и похищения мальчика

В Волгоградской области суд вынес приговор супругам, которые похитили трехлетнего мальчика, чтобы скрыть смерть приемного сына. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

48-летнего мужчину и его 47-летнюю жену признали виновными по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для здоровья, с использованием предметов в качестве оружия).

Кроме того, женщине инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), отмечается в сообщении ведомства.

Женщину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, ее супругу назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В сентябре 2016 года один из четырех приемных детей пары опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Мать решила не обращаться к медикам. ​«Когда 27 сентября женщина обнаружила, что малолетний мертв, она избавилась от тела, закопав его на заднем дворе своего домовладения, а детям и мужу сообщила, что он пропал, выдвинув при этом членам своей семьи версию, что ребенка могла похитить биологическая мать», — отмечается в сообщении следственного управления.

Чтобы скрыть факт отсутствия приемного сына, выплаты на которого продолжили поступать, супруги решили похитить похожего ребенка. В мае 2017 года в городе Морозовске Ростовской области они выхватили трехлетнего мальчика из рук бабушки, брызнув ей в лицо из газового баллончика. Они увезли ребенка на автомобиле в хутор Ярской в Волгоградскую область. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Спустя два дня похищенного ребенка нашли живым и здоровым, а его похитителей задержали.


 

Теги: суд , супруги
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