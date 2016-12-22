Москвичку за неправильную парковку оштрафовали на 320 тыс. руб.

Жительнице Москвы Анне Назаровой выписали штрафы за неправильную парковку на 320 тыс. руб. Об этом она сообщила телеканалу «Дождь».

По словам женщины, нарушения были зафиксированы в районе Дорогомилово, где Назарова проживает с 2015 года. Тогда она через центр госуслуг оформила резидентное соглашение на парковку, а в апреле 2016 года переоформила его на портале mos.ru. В мае 2016 года она оплатила несколько мелких штрафов на этом портале.

В декабре 2016 года Назарова обнаружила на портале штрафы на сумму 320 тыс. руб., первый из которых был датирован маем 2016 года. В главном контрольном управлении «Администратор московского парковочного пространства» («Московский паркинг») Назаровой сообщили, что она оплатила резидентное соглашение за 2015–2016, а не за 2016–2017 годы. «Некоторые по второму, по третьему разу платят», — заявили в управлении.

Назаровой не смогли объяснить, почему данные о штрафах не появлялись на портале, добавив, что в мае 2016 года на сайте произошел сбой.

Женщина обратилась в Дорогомиловский районный суд, однако там встали на сторону «Московского паркинга». В настоящий момент дело рассматр​ивается в Мосгорсуде.