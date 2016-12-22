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Мэрию Грозного эвакуировали после звонка о минировании
Общество, 19:41
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Мэрию Грозного эвакуировали после звонка о минировании

В центре Грозного людей эвакуировали из мэрии и еще нескольких зданий после анонимных звонков о минировании. В отделе информации и печати администрации мэрии Грозного подтвердили РБК факт эвакуации.

«Нас попросили покинуть здание примерно на 15 минут, службы обследовали здание, взрывного устройства не нашли. В 19:15 мск нас впустили в здание», — рассказал собеседник РБК.

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По словам источника «РИА Новости» в экстренных службах республики, кроме мэрии были эвакуированы ТЦ «Гранд-парк», бизнес-центр, входящий в комплекс «Грозный-Сити», и несколько других зданий.

«Нас всех вывели, сказали покинуть здание из-за того, что поступил анонимный звонок о минировании, здание осматривают сотрудники правоохранительных органов и специалисты», — рассказал агентству сотрудник одного из офисов, расположенных в бизнес-центре.

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С 10 сентября в полицию разных городов России стали массово поступать анонимные сообщения о минировании торговых центров, вокзалов, гостиниц, административных зданий, школ и вузов. Взрывные устройства нигде обнаружены не были. Эвакуации затронули более 25 городов России. Источник РБК в МВД сообщил, что ущерб от действий «телефонных террористов» с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб. Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что в ведомстве по факту анонимных звонков возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
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Теги: Чечня , Грозный , минирование , анонимные звонки
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